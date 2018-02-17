В Киеве нарушителей ПДД среди перевозчиков ожидают жесткие санкции - КГГА

Власти Киева планируют проверить столичных перевозчиков и принимать к нарушителям правил дорожного движения жесткие санкции, сообщил заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Дмитрий Давтян.

"11 пострадавших и травмированных пассажиров, двое из которых попали в больницу. Последствия аварии с участием двух маршруток побуждают нас к жестким проверкам всех городских перевозчиков. Проверим не только разрешения и договора, хотя и "бумажная" часть работы должна быть в порядке. Подробно рассмотрим, в первую очередь, то, как соблюдаются транспортники норм и правил безопасной перевозки пассажиров", – отметил Д.Давтян.

По его словам, такие проверки и сейчас происходят регулярно, однако из-за аварии будут усилены.

"Реакция будет мгновенной, а санкции – бескомпромиссными. Ни форма собственности, ни один другой фактор не будет иметь значения. Проверке подлежат и частные, и коммунальные перевозчики. Ведь безопасность пассажиров – превыше всего. Тех компаний, которые этого не понимают, мы заставим уйти с рынка", – подчеркнул зампред.