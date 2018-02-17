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05:33 17.02.2018

В Черновицкой области правоохранители задержали помощника судьи Хозяйственного суда за взятку в размере $1,2 США

В Черновицкой области правоохранители задержали помощника судьи Хозяйственного суда за взятку в размере $1,2 США

В Черновицкой области правоохранители задержали помощника судьи Хозяйственного суда за получение взятки в размере $1,2 тыс. США, сообщила пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины.

"Взятку в сумме $1,2тыс. США предназначался за влияние на принятие решения судьей районного суда г.Черновцы по закрытию административного производства по ст.130 КУоАП", – сообщили в ведомстве.

"16 февраля 2018 во время получения второй части неправомерной выгоды в размере $500 США правонарушитель задержан в порядке ст.208 УПК Украины", – резюмировали в пресс-службе военной прокуратуры области.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, а также обыски по месту жительства и работы фигурантов дела.

По результатам их проведения следователи объявят помощнику судьи о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.369-2 УК (получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством), и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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