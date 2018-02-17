На Закарпатье снесли две частные наблюдательные вышки

Следователи военной прокуратуры Западного региона обнаружили две частные наблюдательные вышки вдоль линии государственной границы Украины, используемые для наблюдения за пограничными нарядами Государственной пограничной службы Украины. сообщила пресс-служба военной прокуратуры Западного региона.

"Военная прокуратура Западного региона Украины расследует уголовное производство в отношении организатора так называемой "частной границы" на Закарпатье по прозвищу "Доки", который подозревается в организации завладения в группе с должностными лицами Госземагентства в Закарпатской области через подставных лиц землями пограничной полосы", – говорится в сообщении.

Как отмечается, вследствие таких противоправных действий из государственной собственности выбыло более 130 га вышеуказанных земельных участков.

"16 февраля 2018 указанные незаконные постройки снесены", – отметили в пресс-службе ведомства.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливается причастность других лиц к совершению указанного уголовного преступления. Обвинительный акт вскоре направят в суд для рассмотрения по существу.