События

01:27 17.02.2018

Безработному, арендовавшему в Харькове дом, в котором насильно удерживали людей под предлогом лечения от наркозависимости, объявлено о подозрении

Харьковская местная прокуратура №3 сообщила о подозрении 35-летнему жителю пос.Васищево, арендовавшему дом, в котором насильно удерживал людей под предлогом их лечения от наркотической зависимости.

"Установлено, что безработный подозреваемый арендовал жилой дом в частном секторе Немышлянского района Харькова. Там он удерживал людей против их воли", – сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Мужчине инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.146 и ч.3 ст.357 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы, похищение двух и более лиц по предварительному сговору группой лиц и незаконное завладение любым способом паспортом или другими важными личными документами).

Как сообщалось, в начале февраля прокуратура совместно с полицией в рамках расследования уголовного производства другого преступления обнаружили частный жилой дом, в котором были около 30 человек (в возрасте от 25 до 45 лет), заявившие, что их там удерживают насильно, якобы с целью лечения от наркотической зависимости.

"По показаниям свидетелей, которые сейчас проверяются следственным путем, жертв хватали прямо на улице и доставляли в дом. Там у них отбирали телефоны, документы и личные вещи. Выход из помещения постоянно был под замком, а на окнах везде были решетки. К тому же к пленникам была приставлена охрана. Некоторые из пленников заявляют, что не видели улицу больше года", – сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

В подпольном центре правоохранители изъяли медпрепараты, которые, по словам жертв, их насильно заставляли принимать. Назначена экспертиза, которая должна установить состав препаратов и их назначение.

Уголовное производство начато по ч.2 ст.146 УК Украины (незаконное лишение свободы, похищение двух и более лиц).

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Интерфакс-Украина
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