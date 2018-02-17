В автобусе Харьков-Грайворон пограничники обнаружили "ничейные" монеты времен Российской империи

В местном пункте пропуска Александровка (Харьковская обл) во время проведения досмотра рейсового автобуса Харьков-Грайворон пограничники Харьковского погранотряда обнаружили спрятанные старинные монеты.

"Пакет, замотанный скотчем, находился между сидениями в салоне транспортного средства. Владельца находки среди пассажиров не оказалось. Раскрыв пакет, правоохранители обнаружили в нем 9 старинных монет времен Российской Империи", – сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы.

Монеты изъяты и переданы сотрудникам ГФС. Продолжаются мероприятия по установлению владельца монет.