События

22:32 16.02.2018

Американский стратегический беспилотник провел очередную разведку у линии разграничения на Донбассе

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B с бортовым номером 10-2043, вылетевший в пятницу утром с авиабазы Сигонелла на Сицилии, совершил многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По данным, которыми располагает "Интерфакс", американский дальний беспилотник в течение около 12-ти часов курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения Украины с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, не пересекая ее. Разведчик осуществлял полет на высоте около 16 тыс. метров и скорости 600 км в час. Около 20:00 он покинул воздушное пространство над Донбассом.

В ходе разведывательного полета он несколько раз подлетал на расстояние приблизительно от 40 до 60 км к граничащим с Луганской областью районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России. В тот момент он находился над Новопсковским районом Луганской области Украины.

С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также большой частью территории приграничных областей России.

Тяжелый американский беспилотник, который способен находиться в воздухе до 30 часов на высоте 15-18 тыс. метров, утром вошел в воздушное пространство Украины со стороны Румынии севернее Молдавии и продолжил полет на восток над Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областями до Донбасса.

В последнее время ВВС США увеличили количество таких полетов. Согласно имеющимся в распоряжении "Интерфакса" данным, с начала текущего года зафиксировано не менее двенадцати разведопераций у линии разграничения на Донбассе, в том числе 1, 7, 9, 15, 20, 24, 26, 29 января и 5, 7, 11 и 16 февраля.

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