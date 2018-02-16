События

10:49 16.02.2018

Миллионы людей по всему миру отмечают наступление китайского традиционного Нового года

Миллионы людей по всему миру отмечают наступление китайского традиционного Нового года

Китайский Новый год по лунному календарю, который также называют традиционным праздником Весны, отмечают миллионы людей в Китае и в других странах мира, передает в пятницу телеканал "Евроньюс".

В этом году китайский Новый год наступил в ночь с 15 на 16 февраля, и его символом является желтая собака.

В честь праздника во многих азиатских странах проводятся масштабные фестивали с фейерверками и танцами, а семьи собираются вместе и дарят друг другу подарки. Обязательным цветом Нового года является красный, который символизирует счастье и удачу. Традиционными подарками становятся конверты с деньгами и китайские фонарики, означающие надежду на счастливые 12 месяцев.

Помимо этого, в честь праздника устанавливают не новогоднюю елку, как в западных странах, а так называемое дерево удачи. Такая традиция появилась еще в 18-м веке при династии Цин, и каждый год китайцы наряжают дерево гирляндами и открытками с пожеланиями удачи, отмечает телеканал.

При этом праздник считается одним из самых главных в Китае, его празднование продолжается в течение двух недель.

Все больше китайцев с каждым годом пользуются наземным и воздушным транспортом, чтобы к празднику вернуться домой либо вместе с близкими отправиться в отпуск.

Ранее сообщалось, что, по данным китайского туристического агентства, в этом году 6,5 млн китайцев намерены отдыхать за границей, отмечая праздник. Помимо этого, 98,8 млн китайских граждан уже воспользовались железнодорожным транспортом в течение первых 12 дней февраля.

В отличие от григорианского календаря, по которому Новый год всегда наступает 1 января, китайский Новый год приурочен к зимнему новолунию, и его дата ежегодно меняется. Каждый год по лунному календарю обозначают одним из 12 животных китайского зодиака.

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Интерфакс-Украина
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