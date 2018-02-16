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10:38 16.02.2018

Труханова на сессии горсовета встретили аплодисментами и криками "В отставку!"

Труханова на сессии горсовета встретили аплодисментами и криками "В отставку!"

 Мэр Одессы Геннадий Труханов прибыл на сессию Одесского горсовета в пятницу, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Депутаты горсовета встретили градоначальника бурными аплодисментами.

В свою очередь, несколько десятков активистов, которые после непродолжительных препирательств с муниципальной охраной прошли в зал, где проводится сессия, начали скандировать "Труханова в отставку!".

Их выкрики были заглушены гимном Украины. После гимна активисты перестали скандировать лозунг. И Г.Труханов начал сессию.

Во вступительном слове он поблагодарил всех тех, кто поддерживал его и обеспечивал работу Одесского горсовета в последнее время.

Также мэр отметил, что намерен конструктивно работать с органами досудебного следствия, и выразил уверенность, что эта работа завершится позитивно.

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