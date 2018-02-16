Кабмин одобрил выпуск облигаций "Укрзализныци" на 2 млрд грн в 2018г.

Кабинет министров Украины на заседании 13 февраля 2018 года одобрил финансовый план ПАО "Укрзализныця", тем самым одобрив заложенный в него планируемый выпуск облигаций ПАО на 2 млрд грн, сообщил журналистам его глава Евгений Кравцов.

"Мы сохранили в финплане выпуск облигаций на 2 млрд грн, считаем что это правильный подход. У нас было желание провести выпуск осенью прошлого года, но поскольку у нас было достаточно собственных средств на тот момент и ситуация на внутреннем рынке была не такой благоприятной, мы решили отложить выпуск до 2018 года. Предварительно планируем проведение размещения в конце второго-третьем квартале этого года", - сказал он в ходе инспекционной поездки на строительство Бескидского тоннеля в четверг.

Однако он отметил, что для выпуска должна быть потребность в таких средствах.

"У нас нет цели разместиться, только для того, чтобы разместиться, мы будем рассчитывать на хорошее освоение Capex. Кроме того, Национальный банк поднял ставку и это серьезно увеличило стоимость ресурсов", - отметил глава "Укрзализныци".

По его словам, ПАО намерено таким выпуском облигаций привлечь боле широкий круг инвесторов, иностранные банки, чтобы понизить стоимость ресурсов.

Как сообщалось, ПАО "Укрзализныця" в 2018 год предусмотрело привлечение заимствований в сумме 18,7 млрд грн, в том числе выпуск внутренних облигаций на 2 млрд грн и возврат займов в сумме 14,4 млрд грн, исходя из расчета по курсу 29,2 грн/$.

Согласно финплану предприятия, по состоянию на 1 января 2018 года остаток по финансовым обязательствам ожидается в размере 39,1 млрд грн по тому же курсу, а к концу 2018 года остаток планируется в сумме 44,2 млрд грн по курсу 30,1 грн/$. Таким образом кредитный портфель ПАО в гривне за год возрастет на 13%.

"Укрзализныця" также планирует погашение долгосрочных кредитов в сумме 12,5 млрд грн, из которых 2,5 млрд грн - согласно графикам погашения, 10 млрд грн – в рамках рефинансирования действующих обязательств. Помимо того, планируется погасить беспроцентный заем ГП "Фининпро" на 0,5 млрд грн и обязательства по финансовому лизингу на 1,4 млрд грн.