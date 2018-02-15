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23:31 15.02.2018

Минфин, Минэнергоугля и АМКУ отрабатывают меры по урегулированию вопроса с выплатой зарплат шахтерам

Минфин, Минэнергоугля и АМКУ отрабатывают меры по урегулированию вопроса с выплатой зарплат шахтерам

        Министерство финансов Украины совместно с Министерством энергетики и угольной промышленности и Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) отрабатывают меры по решению проблемы с долгами по выплате заработной платы шахтерам государственных шахт.

      Как сообщается в четверг на сайте Минфина, Министерство финансов привлечено к решению проблемы с долгами по зарплате шахтерам по поручению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Отрабатываются неотложные меры для осуществления платежей.

      В министерстве подчеркнули, что утром 15 февраля получили паспорт по соответствующей бюджетной программе от Минэнергоугля, утверждение которого является одним из необходимых условий для осуществления платежей Государственной казначейской службой.

      "Паспорт был рассмотрен в экстренном порядке и уже утвержден", - добавили в Минфине.

      Объем необходимого финансирования отмечается в паспортной программе Минэнергоугля. "К моменту ее подачи в Минфин ведомство не располагает данными о сумме средств, которая должна быть направлена на выплату заработной платы шахтерам", отмечено в сообщении.

            "Ситуация с задолженностью по выплатам заработных плат шахтерам недопустима. Минфин подключился, чтобы помочь решить проблему в экстренном режиме", - отметил министр финансов Украины Александр Данилюк.

      В информации подчеркивается, что в данный момент Минэнергоугля отрабатывает проблемные вопросы с Антимонопольным комитетом, чтобы "как можно скорее урегулировать ситуацию и осуществить платежи".

      В Минфине напомнили, что в госбюджете-2018 предусмотрено 1,3 млрд грн на бюджетную программу "Проведение мероприятий по обеспечению отечественного производства угольной продукции и дальнейшего реформирования государственного сектора угольной промышленности".

      "В то же время, чтобы избежать таких критических ситуации в будущем, Минфин еще раз подчеркивает необходимость неукоснительного соблюдения главными распорядителями средств сроков представления паспортов бюджетных программ в Министерство финансов Украины и ответственного подхода к их формированию. Сейчас финансирование всех бюджетных программ, по которым не были утверждены паспорта до 15 февраля, прекращено согласно требованию закона", - подытожили в ведомстве.

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