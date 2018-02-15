Маневры военной авиации РФ у границ Украины расценили в Киеве как очередное проявление агрессивности Кремля

В четверг, 15 февраля, силы и средства Воздушных сил ВСУ зафиксировали активизацию действий воздушной компоненты Воздушно-космических сил Российской Федерации вдоль восточного воздушной границы Украины и линии разграничения сторон на Донбассе.

"Истребительная и бомбардировочная авиации страны-агрессора осуществляла вылеты с аэродромов Курск, Миллерово, Гвардейское и Саки с максимальным приближением к государственной границе Украины и линии разграничения", - сообщается на странице Командования Воздушных сил ВСУ в соцсети Фейсбук в четверг.

Кроме того, говорится в информации, "группа стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 в сопровождении пары истребителей Су-30 РФ пролетела в воздушном пространстве АР Крым и отработала условные пуски крылатых ракет в направлении материковой части Украины".

Народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Фриз ("Блок Петра Порошенко") отметила, что не удивлена маневрами российской военной авиации с максимальным приближением к границе Украины и линии разграничения сторон на Донбассе.

"Отработка Россией условных пусков крылатых ракет в направлении материковой части Украины доказывает агрессивность Кремля и является акцией, направленной на восстановление имиджа после позорного разгрома в Сирии подразделений российских наемников и сил специальных операций РФ", - написала И.Фриз в своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

По убеждению украинского парламентария, Москва продолжает строить имидж внешнеполитических "гопников", далеких от норм и правил отношений цивилизованного мира. "Уверена, этот шаг закрепит сохранение и усиление санкций против РФ", - резюмировала И.Фриз.