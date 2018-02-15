Боевики накануне встречи "нормандской четверки" готовят вооруженные провокации в районе Докучаевска и Новотроицкого

Боевики в зоне АТО на Донбассе готовят провокации в районе населенных пунктов Докучаевск и Новотроицкое с целью последующего обвинения украинской армии в несоблюдении режима прекращения огня, сообщили в штабе АТО.

"По имеющейся информации на территории Луганской и Донецкой областей в ближайшие дни могут произойти вооруженные провокации со стороны российско-оккупационных войск, которые могут осуществлять подразделения так называемой 5-й отдельной мотострелковой бригады в районе населенных пунктов Докучаевск и Новотроицкое", - сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в соцсети "Фейсбук" в четверг.

По информации штаба, под обстрелы могут попасть, как это уже было неоднократно, жилые дома, объекты инфраструктуры, линии электропередач, водо- и газопроводы, расположенные по обе стороны линии разграничения.

В штабе АТО предполагают, что преступления боевиков против человечности будут фиксироваться российскими СМИ, для создания "фейковых" фото- и видеоматериалов с последующими обвинениями и дезинформированием мирового сообщества и представителей ОБСЕ относительно несоблюдения подразделениями сил АТО режима прекращения огня.

"Вероятно, вооруженные провокации российско-оккупационных войск с последующей информационной атакой российских пропагандистов связаны с проведением в рамках Мюнхенской конференции 16-18 февраля встречи "нормандской четверки", во время которой, в частности, будет рассматриваться вопрос размещения миротворческого контингента ООН на Донбассе", - сообщили в штабе.