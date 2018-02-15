События

21:00 15.02.2018

Боевики накануне встречи "нормандской четверки" готовят вооруженные провокации в районе Докучаевска и Новотроицкого

Боевики накануне встречи "нормандской четверки" готовят вооруженные провокации в районе Докучаевска и Новотроицкого

Боевики в зоне АТО на Донбассе готовят провокации в районе населенных пунктов Докучаевск и Новотроицкое с целью последующего обвинения украинской армии в несоблюдении режима прекращения огня, сообщили в штабе АТО.

"По имеющейся информации на территории Луганской и Донецкой областей в ближайшие дни могут произойти вооруженные провокации со стороны российско-оккупационных войск, которые могут осуществлять подразделения так называемой 5-й отдельной мотострелковой бригады в районе населенных пунктов Докучаевск и Новотроицкое", - сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в соцсети "Фейсбук" в четверг.

По информации штаба, под обстрелы могут попасть, как это уже было неоднократно, жилые дома, объекты инфраструктуры, линии электропередач, водо- и газопроводы, расположенные по обе стороны линии разграничения.

В штабе АТО предполагают, что преступления боевиков против человечности будут фиксироваться российскими СМИ, для создания "фейковых" фото- и видеоматериалов с последующими обвинениями и дезинформированием мирового сообщества и представителей ОБСЕ относительно несоблюдения подразделениями сил АТО режима прекращения огня.

"Вероятно, вооруженные провокации российско-оккупационных войск с последующей информационной атакой российских пропагандистов связаны с проведением в рамках Мюнхенской конференции 16-18 февраля встречи "нормандской четверки", во время которой, в частности, будет рассматриваться вопрос размещения миротворческого контингента ООН на Донбассе", - сообщили в штабе.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В результате обстрелов на Донбассе погиб боец ВСУ

Статус УБД получили свыше 326 тыс. участников АТО

Двое военных ВСУ задержаны по подозрению в убийстве сослуживцев

В штабе АТО сообщили о гибели морских пехотинцев

За прошедшие сутки зафиксировано 14 обстрелов позиций ВСУ, ранены четверо военнослужащих

На Донбассе растет количество обстрелов со стороны боевиков, из РФ им продолжает поступать вооружение

РФ пока не поддерживает идею трехстороннего механизма поиска пропавших без вести на Донбассе

Трое украинских военных ранены в зоне АТО в среду

Турчинов: Закон о восстановлении суверенитета на Донбассе не исключает освобождения региона силовым путем

Сотни воинов-афганцев с первых месяцев российской агрессии и по ныне защищают Украину в составе силовых структур – Порошенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Кибератаку с вирусом NotPetya организовали российские военные - Белый дом

Минфин, Минэнергоугля и АМКУ отрабатывают меры по урегулированию вопроса с выплатой зарплат шахтерам

Девять оппозиционных сил потребовали обеспечить возвращение Саакашвили в Украину

Пятеро правоохранителей травмированы в ходе стычки с незаконными старателями в Ровенской области

Трамп обратился к американским гражданам в связи с гибелью 17 человек при стрельбе в школе Флориды

Более 16 болельщиков киевского "Динамо" арестовали в Греции за нападение на посетителей кафе

Маневры военной авиации РФ у границ Украины расценили в Киеве как очередное проявление агрессивности Кремля

Порошенко подписал указ об увольнении в запас срочников а также о сроках проведения очередных призывов в 2018

Представители ОРЛО вернули тело погибшего 12 февраля украинского военного

В полицию Киева доставили 36 активных участников стычки под судом, где избирали меру Труханову

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА