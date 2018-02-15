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20:09 15.02.2018

Представители ОРЛО вернули тело погибшего 12 февраля украинского военного

Представители ОРЛО вернули тело погибшего 12 февраля украинского военного

В ходе переговоров представители гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины "Эвакуация 200" добились от представителей отдельных районов Луганской области (ОРЛО) возвращения тела погибшего 12 февраля украинского бойца на подконтрольную Украине территорию, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Передача тела погибшего военнослужащего на подконтрольную Украине территорию произошла в районе населенного пункта Счастье, с участием представителей "Союза ветеранов Афганистана Луганщины", ОБСЕ и украинской стороны СЦКК", - говорится в обнародованном в четверг вечером на странице пресс-центра штаба АТО сообщении.

В штабе сообщили, что боец погиб 12 февраля, попав под вражеский минометный обстрел во время выполнения боевой задачи по наблюдению за позициями противника. Тело погибшего военнослужащего попало к незаконным вооруженным формированиям.

"В течение трех дней представители ОРЛО меняли время передачи тела погибшего защитника, выискивая в этом факте выгоду для проведения циничных информационных акций", - отметили в пресс-центре штаба АТО.

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Интерфакс-Украина
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