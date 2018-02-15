События

20:04 15.02.2018

В полицию Киева доставили 36 активных участников стычки под судом, где избирали меру Труханову

В полицию Киева доставили 36 активных участников стычки под судом, где избирали меру Труханову

Правоохранители доставили в районное управление 36 активных участников столкновения возле здания Соломенского райсуда Киева, где в четверг избиралась мера пресечения городскому голове Одессы Геннадию Труханову, среди них – человек, который применил огнестрельное оружие и ранил полицейского.

"В целом в райуправление (полиции – ИФ) доставлены 36 лиц. В настоящее время с ними проводятся первоочередные следственные действия и действиям каждого будет дана правовая оценка", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко в четверг вечером.

По его словам, среди этих лиц те из активистов, кто осуществлял провокационные действия в отношении обеспечивающих правопорядок полицейских. При этом А.Крищенко отметил, что у данных граждан были изъяты ножи, телескопические палки, средства для отстрела резиновых пуль и дымовая граната .

А.Крищенко также сообщил, что раненный в ноги из огнестрельного оружия полицейский находится в больнице, ему была проведена операция и в настоящий момент его состояние оценивается как удовлетворительное.

Следователи начали уголовное производство по ч.3 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Мужчину, ранившего полицейского задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения возле здания Соломенского районного суда Киева, где в четверг избирается мера пресечения городскому голове Одессы Геннадию Труханову, огнестрельные ранения получил один правоохранитель, человек, стрелявший в него, задержан. "Это произошло во время обеспечения правопорядка... Полицейского с огнестрельными ранениями ног доставили в больницу. Стрелявшего - в управление полиции", - сказано в сообщении отдела коммуникации полиции Киева в Фейсбуке.

Позднее координатор отряда Красного Креста сообщил, что во время столкновения у здания суда пострадали 4 человека: "Четыре человека: двое с травмами головы, девушка с травмой живота и раненый полицейский". Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в киевской полиции, в настоящее время восемь человек доставляются в управление полиции. У задержанных изъяты ножи, палки.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Суд отпустил заммэра Одессы Вугельмана на поруки нардепов Мирошниченко и Пресмана

В полицию доставили 30 активных участников стычки под судом, где избирали меру Труханову

Суд арестовал фигуранта "дела Труханова" с альтернативой залога в 5,2 млн грн

Адвокат Труханова утверждает, что его подзащитный выйдет на работу 16 февраля

Суд отпустил мэра Одессы Труханова на поруки депутата от БПП Голубова

Четыре человека пострадали у суда в Киеве, где избирали меру пресечения Труханову

Турчинов заявил в суде, что не отдавал приказ сбивать вертолет с Януковичем 22 февраля

Труханов обещает сотрудничать со следствием и не покидать Украину

При Януковиче армия была не готова и деморализована – Коваль в суде

Суд Киева избирает меру пресечения Труханову

ПОСЛЕДНЕЕ

Кибератаку с вирусом NotPetya организовали российские военные - Белый дом

Минфин, Минэнергоугля и АМКУ отрабатывают меры по урегулированию вопроса с выплатой зарплат шахтерам

Девять оппозиционных сил потребовали обеспечить возвращение Саакашвили в Украину

Пятеро правоохранителей травмированы в ходе стычки с незаконными старателями в Ровенской области

Трамп обратился к американским гражданам в связи с гибелью 17 человек при стрельбе в школе Флориды

Более 16 болельщиков киевского "Динамо" арестовали в Греции за нападение на посетителей кафе

Боевики накануне встречи "нормандской четверки" готовят вооруженные провокации в районе Докучаевска и Новотроицкого

Маневры военной авиации РФ у границ Украины расценили в Киеве как очередное проявление агрессивности Кремля

Порошенко подписал указ об увольнении в запас срочников а также о сроках проведения очередных призывов в 2018

Представители ОРЛО вернули тело погибшего 12 февраля украинского военного

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА