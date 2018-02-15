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18:59 15.02.2018

Расследование дела начальника университета Воздушных сил Алимпиева передано НАБУ

Досудебное расследование уголовного производства в отношении начальника Харьковского национального университета Воздушных сил (ХНУВС) ВСУ Андрея Алимпиева, подозреваемого в растрате средств при закупке горючего, передано от военной прокуратуры Национальному антикоррупционному бюро, сообщил адвокат А.Алимпиева Максим Журавлев.

"Уголовное производство передано на досудебное расследование НАБУ. Мы отстаиваем ту же позицию, что и прежде: генерал-майор Алимпиев считает обвинения против себя абсолютно необоснованными. Но мы рады, что делом больше не занимается предвзятая военная прокуратура Харьковского гарнизона", - сказал М.Журавлев.

Он также напомнил, что ранее защита неоднократно заявляла о нарушении подследственности.

"Военная прокуратура изначально не имела право это делать. Это подследственность НАБУ", - сказал М.Журавлев.

Как сообщалось, 17 ноября 2017 года сотрудники военной прокуратуры задержали начальника Харьковского национального университета Воздушных сил им.Кожедуба А.Алимпиева. "Военной прокуратурой по подозрению в растрате 2,4 млн грн в пользу двух ООО при закупке горючего задержан начальник Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба генерал-майор Алимпиев А.М. Будем ходатайствовать об аресте и отстранении от занимаемой должности", – сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

А.Алимпиеву было объявлено о подозрении по ч.5 т.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

20 ноября Дзержинский райсуд Харькова определил меру пресечения А.Алимпиеву в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 1,5 млн.грн.

16 января 2018г. суд продлил меру пресечения еще на 30 дней. Спустя несколько дней за А.Алимпиева был внесен залог и он вышел из СИЗО.

Ранее А.Алимпиев принципиально отказывался вносить залог, утверждая, что считает себя невиновным в преступлениях, которые ему инкриминируются. Тем не менее, его близкие, друзья и сослуживцы собирали необходимую сумму.

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