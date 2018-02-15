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11:00 15.02.2018

Штаб АТО информирует о гибели военных отдельной бригады морской пехоты

Штаб АТО информирует о гибели военных отдельной бригады морской пехоты

Представители Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины и Национальной полиции Украины выясняют причины и подробности чрезвычайного происшествия - гибели военнослужащих отдельной бригады морской пехоты, сообщил пресс-центр штаба АТО.

Как сказано в сообщении пресс-центра на странице в Фейсбуке в четверг, по предварительной информации, тела морских пехотинцев были обнаружены в доме, в котором они временно проживали.

В рамках следствия открыто уголовное производство.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" пресс-офицер отдельной бригады морской пехоты Александра Бессмертная подтвердила факт гибели морских пехотинцев, однако отказалась сообщить подробности происшествия.

"Расследование проводят представители Нацполиции. Я не имею права что-либо сообщать, однако сам факт гибели военнослужащих подтверждаю", - сказала она.

По информации украинских СМИ, 4 морпеха погибли 14 февраля неподалеку Широкино (Донецкая обл.) после распития спиртных напитков и стрельбы, начавшейся после конфликта.

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