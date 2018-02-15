Президент ЮАР Зума оставил свой пост

Президент ЮАР Джейкоб Зума ушел в отставку после девяти лет пребывания в должности. Согласно законодательству страны, вице-президент Сирил Рамафоса, который заменил Дж.Зуму в качестве лидера правящей партии в декабре, будет исполнять обязанности главы государства.

Как пишет The Washington Post, глава государства уходит с поста на фоне коррупционных скандалов и конфликта с правящей партией "Африканский национальный конгресс" (АНК).

В начале недели партия АНК выдвинула президенту ультиматум: от него потребовали подать в отставку в течение двух суток. Дж.Зума отклонил этот ультиматум, пожелав остаться на этом посту еще на три месяца. В исполнительном комитете партии просьбу Дж.Зумы отклонили. Накануне генсек правящей партии Эйс Магашуле доставил Дж.Зуме письмо об отстранении с поста президента.

75-летний Дж.Зума занимал пост президента ЮАР с 2009 года. На прошлой неделе сообщалось, что его послание к нации отложено на неопределенный срок на фоне обвинений в коррупции. Затем стало известно, что Дж.Зума и С.Рамафоса ведут переговоры о передаче власти.