События

09:47 15.02.2018

Президент ЮАР Зума оставил свой пост

Президент ЮАР Зума оставил свой пост

Президент ЮАР Джейкоб Зума ушел в отставку после девяти лет пребывания в должности. Согласно законодательству страны, вице-президент Сирил Рамафоса, который заменил Дж.Зуму в качестве лидера правящей партии в декабре, будет исполнять обязанности главы государства.

Как пишет The Washington Post, глава государства уходит с поста на фоне коррупционных скандалов и конфликта с правящей партией "Африканский национальный конгресс" (АНК).

В начале недели партия АНК выдвинула президенту ультиматум: от него потребовали подать в отставку в течение двух суток. Дж.Зума отклонил этот ультиматум, пожелав остаться на этом посту еще на три месяца. В исполнительном комитете партии просьбу Дж.Зумы отклонили. Накануне генсек правящей партии Эйс Магашуле доставил Дж.Зуме письмо об отстранении с поста президента.

75-летний Дж.Зума занимал пост президента ЮАР с 2009 года. На прошлой неделе сообщалось, что его послание к нации отложено на неопределенный срок на фоне обвинений в коррупции. Затем стало известно, что Дж.Зума и С.Рамафоса ведут переговоры о передаче власти.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В ЮАР завершили операцию по спасению почти тысячи заблокированных на золотом руднике шахтеров

МИД рекомендует украинцам в ЮАР проявлять осмотрительность в связи со вспышкой листероза

Более десяти человек погибли в ЮАР в результате столкновения поезда с грузовиком

Власти ЮАР обязали добывающие компании передать 30% капитала чернокожему населению

Съемки нового автошоу бывших ведущих Top Gear пройдут в ЮАР уже в июле

В ЮАР принят закон об экспроприации земли у белых

Самый дорогой черный буйвол в мире оценен в рекордные $11,1 млн

НАБУ должно проверить информацию о закупке угля с неподконтрольных территорий под видом угля из ЮАР – Яценюк

Суд ЮАР в прямом эфире рассматривает дело против президента

Археологи из ЮАР обнаружили останки еще одного возможного предка человека с очень маленьким мозгом

ПОСЛЕДНЕЕ

При Януковиче армия была не готова и деморализована – Коваль в суде

В НАТО рады утверждению правительством Украины Годовой программы сотрудничества с Альянсом

ОУН планирует марш к представительству "Россотрудничества" в воскресенье

Трансляция пресс-конференции на тему "Больницы без тепла и загрязненный воздух - результат устранения конкурентов "по–винницки"

Российские пограничники ликвидируют свои блокпосты на админгранице с Крымом

Ликарчук обжалует назначением врио главы ГФС М.Продана в Окружном админсуде Киева

Суд Киева избирает меру пресечения Труханову

Австралийский премьер официально запретит членам правительства иметь половые связи с сотрудниками аппарата

Штаб АТО информирует о гибели военных отдельной бригады морской пехоты

Результаты конкурса "Музей Революции Достоинства" станут известны в июне

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА