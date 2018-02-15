Воины-афганцы стали неотъемлемой частью военной традиции Украины - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что воины-афганцы стали неотъемлемой частью военной традиции и истории Украины.

"Сегодня война, развязанная российско-террористической агрессией, идет на территории нашего государства. Одними из первых на защиту родной страны поднялись ветераны войны в Афганистане, демонстрируя младшим поколениям наших защитников пример патриотизма, воинской доблести и мужества. Воины-афганцы стали неотъемлемой частью нашей военной традиции и истории, в которую вписывают свою уникальную и самобытную страницу", - говорится в обращении В.Гройсмана, посвященном чествованию участников боевых действий на территории других государств.

Премьер добавил, что украинское общество высоко ценит этот опыт и службу. "Именно поэтому наш общий долг отстоять государственную независимость и территориальную целостность нашей страны, остановить российско-террористическое нашествие, чтобы украинские сыны и дочери больше никогда не погибали ради интересов чужих государств", - говорится в обращении.

В.Гройсман подчеркнул, что война в Афганистане доказала, что империя всегда использовала покоренные народы как пушечное мясо для достижения своих фантомных и одиозных политических целей.

В Украине 15 февраля чествуют участников боевых действий на территории других государств.