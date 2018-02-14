Порошенко планируют допросить в суде по делу о госизмене Януковича на следующей неделе

В Оболонском районном суде г.Киева по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича на следующей неделе планируют допросить президента Украины Петра Порошенко, сообщил прокурор по делу Руслан Кравченко.

"Перед началом судебного заседания отвечая на вопрос журналистов, кого еще осталось допросить, Р.Кравченко ответил: "На следующей неделе мы планируем допросить постпреда Украины при ООН Ельченко, а также президента Украины Порошенко Петра Алексеевича".

Он также отметил, что это будут последние свидетели со стороны обвинения.

"На этом допрос свидетелей стороной обвинения закончится", - резюмировал Р.Кравченко.

Оболонский районный суд г.Киева по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича 14-15 февраля допросит секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, экс-депутата Государственной Думы РФ Илью Пономарева и бывшего и.о. министра обороны Украины Михаила Коваля. Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко, И.Пономарев будет допрошен как свидетель со стороны обвинения 14 февраля, а А.Турчинов - 15 февраля.