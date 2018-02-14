События

10:13 14.02.2018

Труханова задержали в аэропорту "Борисполь"

Труханова задержали в аэропорту "Борисполь"

Мэра Одессы Геннадия Труханова задержали в Международный аэропорту "Борисполь" (Киев), сообщил народный депутат Украины (фракция "Блок Петра Порошенко") Мустафа Найем.

"Мэра Одессы Геннадия Труханова задержали в аэропорту Борисполь", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Эту же информацию интернет-изданию "Украинская правда" подтвердили в Национальном Антикоррупционном бюро Украины.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" два независимых источника в Одесском горсовете, Г.Труханов вернулся в Украину. По их данным, градоначальник прилетел в Бориспольский аэропорт.

Вместе с тем, источники затруднились подтвердить информацию о его задержании пограничниками или какими-либо правоохранительными органами.

Ранее в этот день пресс-служба Одесского городского совета сообщила, что Г.Труханов в ходе рабочего визита в Чехию посетил два транспортных предприятия: Kvazar Plus s.r.o и Opravna tramvai.

Как сообщалось, 13 февраля, детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) уведомили Г.Труханова о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В Бюро также подтвердили, что о подозрении уведомлены еще трое чиновников мэрии города: заместителя мэра, директора департамента коммунальной собственности и председателя постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета.

Помимо Г.Труханова, о подозрении сообщили вице-мэру Одессы Павлу Вугельману, председателю постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета – Василию Шкрябаю, и директору департамента коммунальной собственности горсовета – Алексею Спектру. Все они в настоящее время находятся за границей.

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