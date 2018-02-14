События

09:43 14.02.2018

Один человек погиб и 8 травмированы в результате столкновения автомобиля и маршрутки в Мариуполе

Один человек погиб и 8 травмированы в результате столкновения автомобиля и маршрутки в Мариуполе

В Мариуполе Донецкой области произошло лобовое столкновение легкового автомобиля Chery и маршрутного такси, в результате ДТП один человек погиб, еще 8 получили травмы.

Как сообщает управление Национальной полиции в Донецкой области на странице в соцсети Фейсбук в среду, дородно-транспортное происшествие произошло около 8:30.

"По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали девять человек. В легковушке погиб пассажир, еще два человека травмированы. Также телесные повреждения получили 6 человек в маршрутке", - сказано в сообщении.

Обстоятельства происшествия и состояние пострадавших устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа полиции.

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Интерфакс-Украина
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