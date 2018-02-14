Американцы потратят близкие к рекорду $19,6 млрд на День святого Валентина в 2018г

сСредние расходы американцев в День святого Валентина (14 февраля) в этом году достигнут $143,56 на человека по сравнению с $136,57 в 2017 году, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Национальной федерацией розничной торговли (NRF) США.

Совокупные расходы по стране, как ожидается, составят $19,6 млрд против $18,2 млрд годом ранее.

Показатели, как средних, так и совокупных расходов, близки к рекордным уровням, зафиксированным в 2016 году, - соответственно $146,84 и $19,7 млрд.

Согласно данным NRF, отмечать День святого Валентина в этом году будет 55% населения страны против 54% в прошлом году.

"Американцы намерены баловать своих любимых подарками - цветами, конфетами, а также это может включать ужин и все сопутствующие Дню святого Валентина моменты, - отмечает президент и CEO NRF Мэтью Шэй. - Новогодний сезон уже позади, а зима затягивается, и люди хотят отмечать что-то в этом время года".

По данным опроса, из общей суммы $88,98 будет потрачено на подарок для супругов/партнеров, $25,29 - на других членов семьи, включая детей и родителей, $7,26 - на подарки одноклассникам детей/учителям, $7,19 - на друзей, $5,5 - на праздничное угощение любимым питомцам и $4,79 на коллег.

Наибольшие расходы планируют американцы в возрастной категории от 25 до 34 лет - в среднем $202,76.

Около 19% тех, кто отмечает Валентинов день, намерены дарить ювелирные украшения; общие затраты на это составят $4,7 млрд. Порядка 35% опрошенных поведут свою вторую половину в ресторан, что обойдется в общей сложности в $3,7 млрд.

Еще 36% опрошенных подарят цветы (общие затраты $2 млрд), 17% - одежду ($1,9 млрд), 15% - подарочные карты или сертификаты ($1,5 млрд), 46% - открытки ($894 млн).

Сладости планируют дарить 55% опрошенных (50% годом ранее), их общая стоимость, как ожидается, достигнет $1,8 млрд.

Популярными остаются так называемые подарки-впечатления, в том числе, билеты на концерт или спортивное мероприятие, их планируют 24% опрошенных.

Подарки чаще всего приобретаются в универмагах (35%), дисконтных центрах (32%), в онлайн-магазинах (29%), в специализированных магазинах (19%), а также у флористов (17%) и у небольших местных предпринимателей (14%).

Потребительские расходы на День влюбленных росли во все года с 2010 года, кроме 2014 г.