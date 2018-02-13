В НАБУ подтверждают уведомление Труханова о подозрении в совершении уголовного преступления

Во вторник, 13 февраля, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной антикоррупционной прокуратуры (САП) уведомили Одесского городского голову о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.5 ст.191 УК Украины.

"Уведомление о подозрении осуществлено по поручению руководителя САП Назара Холодницкого, который и подписал указанный процессуальный документ", - сообщает во вторник вечером пресс-служба НАБУ.

В Бюро также подтвердили, что о подозрении уведомлены еще трое чиновников мэрии города: заместителя мэра, директора департамента коммунальной собственности и председателя постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета.