НАБУ заочно уведомило Труханова в подозрении о совершении преступления

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) во вторник доставили в мэрию Одессы уведомление о подозрении в совершении преступления мэру города Геннадию Труханову, сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК).

"Похоже, что скоро одесситы увидят своего мэра. Сегодня детективы НАБУ доставили в мэрию Одессы сообщение о подозрении Труханову. Напомним, что одесский мэр находится в командировке-отпуске с декабря прошлого года", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ЦПК в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

Подробностей в опубликованной информации не приводится.

Вместе с тем, интернет-издание "Громадське ТВ" со ссылкой на источники в правоохранительных органах также подтверждает эту информацию и добавляет, что кроме уведомления о подозрении Г.Труханова, уведомления о подозрении также были заочно вручены и четверым его заместителям.

"По информации источника, детективы НАБУ пришли в городской совет Одессы и принесли пять сообщений о подозрении в деле о покупке зданий завода Краян за 185 млн грн. Подозрения планировали вручить мэру Одессы Геннадия Труханова, его заместителю Павлу Вугельману, директору департамента коммунальной собственности Алексею Спектору, председателю комиссии горсовета по вопросам коммунальной собственности Василию Шкрабаю и еще одному чиновнику мэрии", - говорится в заметке.

В ней также отмечается, что поскольку все подозреваемые сейчас находятся за пределами Украины, то НАБУ объявило им подозрения заочно. "Дальше будет суд, мера пресечения. Затем розыск государственный, а затем – международный", - сказал собеседник издания.

Как сообщалось, в октябре 2016 года Одесский горсовет выкупил административный корпус бывшего завода "Краян" за 185 млн грн. В здание после ремонта планировалось переместить все структурные подразделения мэрии, которые в настоящее время расположены в разных частях Одессы. Это, по мнению мэрии, позволит сэкономить не менее 15 млн грн. в год на оплате коммунальных услуг, а также высвободит около 20 тыс. кв. м помещений в центре города, которые могут быть проданы или переданы в аренду.

Генеральная прокуратура Украины совместно с НАБУ 12 января 2018 года уведомила о подозрении депутата Одесского облсовета и его сообщника за предложение дать взятку в размере $500 тыс. сотруднику НАБУ за снятие ареста со счетов субъекта хоздеятельности (бенефициаром которого является депутат Одесского облсовета) в сумме 185 млн грн и избежание конфискации арестованных средств.

В свою очередь, в НАБУ уточнили, что взятка сотруднику НАБУ предлагалась в обмен на снятие ареста со счетов ООО, задействованного, по данным следствия, в коррупционной схеме с завладением средств бюджета Одессы. "Речь идет о деньгах, полученных от продажи мэрии Одессы здания по завышенным ценам… Напоминаем, упомянутое здание в составе целостного имущественного комплекса государственного предприятия "Завод "Краян" в начале 2016 года было продано за 4 млн грн, а в сентябре того же года его приобрела Одесская мэрия уже за 185 млн грн", - говорилось в сообщении Бюро.

При этом депутат Одесского облсовета Олег Бабенко, которого СМИ называли подозреваемым в предложении $500 тыс. сотруднику НАБУ, отрицает обвинения и обещает вскоре добровольно прийти в антикоррупционное ведомство.

Г.Труханов ушел в отпуск 27 декабря 2017 года на 22 календарных дня – до 18 января 2018 года. С тех пор в Одессе он не появлялся.

И.о. мэра был назначен первый заместитель Одесского городского головы Анатолий Орловский, который несколько раз продлевал отпуск Г.Труханова, предоставив ему, в т. ч., возможность отпуска "за свой счет".

Кроме того, несколько дней в январе Г.Труханов также провел в заграничных командировках – в Афинах и Давосе, где налаживал сотрудничество и участвовал в презентации "Украинский Дом" на Всемирном экономическом форуме.

По состоянию на 12 февраля мэра Одессы Геннадия Труханова по-прежнему нет в городе. Как сообщила пресс-служба Одесского городского совета в понедельник, Г.Труханов отправился в командировку в Чехию. Соответствующее распоряжение будет обнародовано на официальном сайте города в ближайшее время.

Экс-мэр Одессы Эдуард Гурвиц 16 января заявил, что Г.Труханов может не вернуться из отпуска. По его мнению, это связано с завершением расследований по делам об Одесском аэропорте и админкорпусе завода "Краян", куда мэрия намерена перевести сотрудников из центра.