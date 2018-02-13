Министр иностранных дел Нидерландов ушел в отставку

Глава МИД Нидерландов Хальбе Зейлстра во вторник подал в отставку, сообщает нидерландская общественная телерадиокомпания.

Выступая перед депутатами палаты представителей нидерландского парламента, он сказал, что солгав о встрече с президентом России Владимиром Путиным, он сделал самую крупную ошибку в его политической жизни.

При этом он отметил, что Нидерланды заслуживают министра иностранных дел, который находится "вне всяких подозрений".

Накануне Х.Зейлстра признался, что на протяжении 12 лет лгал о присутствии на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

На среду у Х.Зейлстры были запланированы переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.

В прошлом Х.Зейлстра заявлял, что присутствовал на встрече российского лидера c представителями международного бизнеса и слышал комментарии В.Путина о "Великой России, в состав которой должны войти Россия, Белоруссия, Украина и страны Прибалтики".

Теперь же Х.Зейлстра заявил, что "одолжил" детали встречи и отрывки комментариев российского лидера у некоего человека, который в действительности присутствовал на встрече, и выдал их за собственную информацию.

Министр отметил, что хотя его и не было на этой встрече, переданные им слова не являются ложью.

Попытки приписать России "великодержавные амбиции", стремление воссоздать "советскую империю" не выдерживают никакой критики, заявили в свою очередь в посольстве РФ в Нидерландах.

"Обратили внимание на интервью министра иностранных дел Нидерландов Хальбе Зейлстры, опубликованное 12 февраля в газете Volkskrant. В нём министр, вопреки своим прежним заявлениям, признался, что не участвовал во встрече руководства компании Shell с президентом России в 2006 году, в ходе которой, по версии Х.Зейлстры, Владимир Путин якобы заявил о своём стремлении создать "Великую Россию" в составе Белоруссии, Украины, стран Прибалтики и Казахстана", - отмечается в поступившем в "Интерфакс" комментарии российской дипмиссии.

В сообщении подчеркивается, что данное заявление главы нидерландского внешнеполитического ведомства широко комментируется в Нидерландах.

"Не вправе комментировать их оценки поступка Х.Зейлстры, так как рассматриваем это в качестве внутреннего дела Голландии", - говорится в сообщении.

"Вместе с тем не можем оставить без реакции упорно насаждаемые в голландском общественном мнении представления об агрессивных намерениях российского руководства, к чему, как мы видим, и подвёрстывается вся эта история с мнимым участием Х.Зейлстры в беседе с В.Путиным", - отмечается в документе.

В российской дипмиссии также выразили надежду на то, что "здравый смысл восторжествует и, в конечном счёте, в Гааге вернутся к пониманию того, что Россия - незаменимый партнёр в борьбе с новыми вызовами и угрозами".