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18:41 13.02.2018

Конфликт на востоке Украины в 2018 году останется неразрешенным

Конфликт на востоке Украины в 2018 году останется неразрешенным

Ситуация в зоне конфликта на востоке Украины в 2018 году не выйдет из тупика, говорится в докладе главы Национальной разведки США Дэна Коутса.

"Конфликт на восточной Украине, по-видимому, останется в тупике, и он будет характеризоваться переменным уровнем насилия", - отмечается в документе, опубликованном на сайте Комитета Сената США по разведке.

"Масштабное наступление какой-либо из сторон в 2018 году маловероятно, хотя оценки каждой из сторон могут изменить (ситуацию - ИФ), если та посчитает, что другая сторона в серьезной мере оспаривает статус-кво", - также говорится в докладе.

В то же время, согласно докладу, Россия "продолжит военную, политическую и экономическую кампанию по дестабилизации против Украины", чтобы помешать ее попыткам интегрироваться в структуры ЕС и укрепить связи с НАТО.

По мнению Д.Коутса, Россия будет "варьировать уровни насилия для давления на Киев и выстраивания формата переговоров в пользу Москвы".

Также согласно докладу, в Вашингтоне ожидают, что Россия будет применять новые возможности в сфере киберовооружений против Украины.

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