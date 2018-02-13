ВСУ в 2017 году продвинулись в зоне АТО на 10 и более километров - Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что Вооруженные силы Украины в 2017 году продвинулись в зоне АТО на 10 и более километров, значительно улучшив свои позиции.

"Об этом приятно говорить, что и 2016-й, и 2017-й годы отличались от предыдущих тем, что мы не отдали ни одного метра своей земли. Более того, наши подразделения по некоторым направлениям продвинулись на 10 и более километров и улучшили свои позиции. Это факт", - сказал секретарь СНБО в интервью "Hromadske".

По его словам, все попытки изменить конфигурацию на линии разграничения для боевиков и российских войск "закончились фиаско".

"Они не смогли ни отбить ни один из населенных пунктов, ни продвинуться вперед. Наоборот, еще раз хочу подчеркнуть: наши военные улучшили свои позиции, и сегодня на оккупированной территории нет сил, которые могли изменить ту линию разграничения, которая сегодня сложилась", - сказал А.Турчинов.