Саакашвили мог дать важные показания в суде по делу о расстрелах активистов Майдана

Возвращение экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили в Польшу по процедуре реадмиссии и, как следствие, невозможность дать показания в Святошинском районном суде Киева по делу "беркутовцев" вредит расследованию, подчеркивает руководитель департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

"Его показания важны, прокуратура была заинтересована в них", - сказал С.Горбатюк в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, прокуратура ранее допросила М.Саакашвили как свидетеля в рамках расследования фактового дела по "майдановским событиям".

"По данным, которые были в фильме (документальный фильм итальянского телеканала о так называемых грузинских снайперах на Майдане – ИФ), он дал свои объяснения, это действительно выглядит логично и опровергает те данные. Поэтому, конечно, его показания были важны", - подчеркнул руководитель департамента.

"Для прокуратуры это (неявка М.Саакашвили в суд – ИФ) нехорошо", - добавил он.

При этом С.Горбатюк обратил внимание на публичность информации о предстоящем допросе М.Саакашвили. "Те, кто принимал такое решение (о выдворении – ИФ), не могли не знать о допросе и должны были учесть это. Не знаю, что бы случилось, если бы подождали день-два", - сказал руководитель департамента спецрасследований.

Вместе с тем, С.Горбатюк отметил: "Было ли выдворение Саакашвили как-то связано с допросом - неизвестно, но то, что его отсутствие в Украине и, как следствие, отсутствие на судебном заседании, вредит расследованию, - это факт".

Как сообщалось, Святошинский районный суд Киева планировал допросить 13 февраля М.Саакашвили в деле по обвинению пяти бывших сотрудников спецподразделения МВД "Беркут" в убийствах активистов Майдана в феврале 2014 года. Такое решение было принято в связи с тем, что два гражданина Грузии Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили упоминают М.Саакашвили в фильме, который был показан на одном из итальянских телеканалов.

По ходатайству защиты экс-"беркутовцев" Святошинский суд направил в Министерство юстиции Украины запрос об организации допроса К.Нергадзе и А.Ревазишвили в порядке международно-правовой помощи, теперь это ведомство должно осуществить соответствующие шаги. Согласно процедуре, Минюст Украины должен обратиться в Министерство юстиции Армении, поскольку указанные лица находятся на территории этой страны.

В ноябре 2017 года итальянский "Canale 5", входящий в медиахолдинг Mediaset S. p.A. бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони, показал фильм итальянского военного корреспондента Джиана Микалессина "Украина: скрытые истины". Он встретился с тремя гражданами Грузии К.Нергадзе, А.Ревазишвили и Залоги Кваратескелия, которые утверждают, что якобы именно они являются исполнителями приказов о расстрелах и участников Майдана, и сотрудников "Беркута".

19 декабря 2017 года Святошинский суд удовлетворил ходатайство защиты экс-"беркутовцев" о допросе К.Нергадзе и А.Ревазишвили в деле по убийствам активистов Майдана.

10 января 2018 года после допроса в Управлении СБУ в Киеве экс-президент Грузии М.Саакашвили сообщил, что его допросили по делу о расстрелах на Майдане в связи с "фактами" из передачи на итальянском телеканале. Он заявил, что информация о так называемых "грузинских снайперах" на Майдане зимой 2014 года не соответствует действительности.

Материал итальянского телеканал используют также адвокаты Виктора Януковича в качестве доказательств стороны защиты в процессе в Оболонском райсуде Киева по обвинению экс-президента Украины в государственной измене.

М.Саакашвили 12 февраля был задержан в Киеве и возвращен в Польшу по процедуре реадмиссии.