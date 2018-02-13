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09:11 13.02.2018

Для нового запроса Польши об экстрадиции Саакашвили потребуется время, отмечают в Тбилиси

Для нового запроса Польши об экстрадиции Саакашвили потребуется время, отмечают в Тбилиси

Грузия в 2017 году уже направляла в Польшу запрос об экстрадиции экс-президента Михеила Саакашвили, когда он там находился, заявила накануне вечером в эфире грузинского Первого канала министр юстиции Грузии Тея Целукиани.

Министр сообщила, что в нынешней ситуации Грузия не может сразу же обратиться к польской стороне с новым требованием об экстрадиции М.Саакашвили, для соответствующих процедур необходимо время.

"Мы не можем потребовать от польского государства отреагировать сегодня же или завтра, так как в европейских странах, как и у нас, так и в Польше, и в Западной Европе, существуют одни и те же процедуры. Мы являемся членами одной европейской конвенции об экстрадиции. Это несколько судебных инстанций, на что нужно время и если эти процедуры начнутся в Польше, возможно, мы сможем говорить о каких-то результатах", - сказала Т.Цулукиани.

Что касается Украины, то, как отметила министр, грузинская прокуратура не снимала требование об экстрадиции М.Саакашвили и не снимет.

"Соответственно, оно было в силе, но какое решение приняли бы, это должны были решать в украинском государстве. У них было два выбора и сегодня мы увидели, что они приняли второе решение, то есть осуществили выдворение этого лица с их территории в страну, откуда он в свое время въехал на территорию Украины", - сказала глава грузинского Минюста.

Накануне член парламентского большинства Грузии Александр Кантария заявил в эфире грузинского новостного телеканала "Палитраньюс", что в случае, если М.Саакашвили решит надолго остаться на территории Польши, куда его в понедельник выслали с Украины, грузинская сторона направит Варшаве запрос о его экстрадиции.

"Если Саакашвили обоснуется в Польше и будет там перемещаться, то запрос будет направлен и туда", - сказал депутат.

При этом он напомнил, что М.Саакашвили в Грузии суд вынес приговор.

"Он не подозреваемый, суд состоялся, вердикт уже вынесен и, естественно, его здесь ждут", - сказал депутат.

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Интерфакс-Украина
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