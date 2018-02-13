Задержан сотрудник украинского вуза, который распространял вредоносное програмное обеспечение и занимался майнингом криптовалюты

Злоумышленник с помощью вредоносного программного обеспечения (ВПО) похищал персональные данные, для анонимизиции всех расчетов за совершение противоправных действий использовал криптовалюту, сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.

"Во время проведения процессуальных мероприятий работники киберполиции разоблачили сотрудника одного из университетов города Луцк в причастности к совершению ряда несанкционированных вмешательств в работу электронно-вычислительных машин с помощью вредоносного программного обеспечения. Целью таких его действий было похищение конфиденциальных данных", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в понедельник вечером.

Полицейские установили, что злоумышленник, с использованием ВПО, похищал персональные данные, после чего сбывал их. Для анонимизации своих преступных действий он использовал криптовалюту, с помощью которой происходили все расчеты.

В марте 2017 по материалам собранным сотрудниками киберполиции, следователи Луцкого отдела полиции Волыни начали уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей) Уголовного кодекса Украины.

По информации правоохранителей, свою компьютерную технику, которая включает в себя видеокарты с большими объемами памяти, правонарушитель хранил и использовал в университете. Помещение нескольких кабинетов, имущество (системы кондиционирования и охлаждения техники), электроэнергию и возможности доступа к сети Интернет, которые находятся в собственности государственного учреждения, он использовал для работы так называемой "майнинговой фермы". "Таким образом он пытался избежать уплаты коммунальных платежей и других расходов собственного счета", сказано в сообщении.

"Санкционированные обыски правоохранители провели по месту работы и жительства злоумышленника. По их результатам изъята компьютерная техника, которую сейчас осматривают эксперты. Проводятся дальнейшие следственные действия", подытожили правоохранители.

Полиция продолжает досудебное расследование в рамках начатого ранее уголовного производства.