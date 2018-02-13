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07:16 13.02.2018

Американские сенаторы требуют от администрации новых санкций против России

Американские сенаторы требуют от администрации новых санкций против России

        Три американских сенатора-демократа - Бен Кардин, Боб Менендес и Шеррод Браун - внесли в понедельник проект резолюции, которые предусматривает новые санкции в отношении России в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", сообщило издание Politico.

      "Недостаточно серьезный подход (к соблюдению закона - ИФ), демонстрируемый администрацией перед лицом явных угроз национальной безопасности... вызывает тревогу, такая ситуация не может продолжаться", - заявил Б.Кардин, представляя резолюцию.

      В частности, в резолюции Россия обвиняется в продолжении поддержки сирийского режима и подрыве демократии в Украине.

      Politico отмечает, что "закон позволяет помощникам Д.Трампа не спешить с новыми санкциями", однако министр финансов Стивен Мнучин ранее заявил, что секретная часть так называемого "кремлевского списка" частично ляжет в основу новых санкций, которые Вашингтон готовится ввести в отношении российских чиновников и бизнесменов.

      Американский Минфин 29 января опубликовал открытую часть "кремлевского списка", в который вошли практически все члены правительства РФ во главе с премьером Дмитрием Медведевым, сотрудники президентской администрации, а также руководители ряда государственных корпораций и банков, видные представители российского бизнеса.

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