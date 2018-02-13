Прокуратура расследует 34 дела по заявлениям на действия харьковских патрульных

С момента создания патрульной полиции в Харькове по заявлениям на неправомерные действия ее сотрудников было зарегистрировано 117 уголовных производств, сообщил прокурор области Юрий Данильченко.

"Из них в 13 уголовных производствах патрульным полицейским объявлено подозрение о совершении уголовных преступлений. 11 обвинительных актов в отношении 16 лиц направлены в суд для рассмотрения по существу", - рассказал Ю.Данильченко на брифинге в понедельник.

По его словам, большая часть открытых производств (72) закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

"В настоящее время в производстве следователей прокуратуры находятся 34 уголовных дела, из которых в двух уголовных производствах 6 работникам патрульной полиции объявлено о подозрении", - сказал Ю.Данильченко.