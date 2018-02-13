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06:25 13.02.2018

Прокуратура расследует 34 дела по заявлениям на действия харьковских патрульных

        С момента создания патрульной полиции в Харькове по заявлениям на неправомерные действия ее сотрудников было зарегистрировано 117 уголовных производств, сообщил прокурор области Юрий Данильченко.

      "Из них в 13 уголовных производствах патрульным полицейским объявлено подозрение о совершении уголовных преступлений. 11 обвинительных актов в отношении 16 лиц направлены в суд для рассмотрения по существу", - рассказал Ю.Данильченко на брифинге в понедельник.

      По его словам, большая часть открытых производств (72) закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

      "В настоящее время в производстве следователей прокуратуры находятся 34 уголовных дела, из которых в двух уголовных производствах 6 работникам патрульной полиции объявлено о подозрении", - сказал Ю.Данильченко.

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