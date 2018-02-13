События

04:01 13.02.2018

В АП опровергают информацию о якобы причастности Порошенко к самолету, на котором был вывезен в Польшу Саакашвили

        Обнародованное накануне народным депутатом Игорем Луценко заявление о якобы принадлежности самолета, на котором был вывезен из Киева в Польшу экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, президенту Украины Петру Порошенко является фейком, отмечает руководитель отдела департамента информационной политики администрации президента Украины Владимир Горковенко.

      "Нардеп Игорь Луценко приписал Петру Порошенко самолет, который депортировал Михеила Саакашвили в Польшу. Хочу официально сообщить и призвать журналистов проверять информацию и не тиражировать этот примитивный фейк. Тот самолет столь же далек от Порошенко, как экс-президент Грузии - от своей Родины", - написал он на своей странице в Фейсбук в ночь на вторник.

      Также В.Горковенко добавил, что украинская власть спасла М.Саакашвили от грузинского правосудия, которое осудило своего третьего президента до трех лет лишения свободы.

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Интерфакс-Украина
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