Саакашвили задержали во время "отработки отдельных мест концентрации незаконных мигрантов" – МВД Украины

Экс-президент Грузии, лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы совместно с представителями Государственной миграционной службы и другими правоохранительными органами во время "отработки отдельных мест концентрации незаконных мигрантов".

"При проведении согласованных межведомственных отработок, в одном из заведений общественного питания, правоохранители обнаружили лицо без гражданства Саакашвили М.Н. В отношении него на запрос ГМС польская сторона дала согласие на реадмиссию. В соответствии с Соглашением между Украиной и Европейским сообществом о реадмиссии лиц 2007 года", - говорится в сообщении на сайте МВД Украины.

В МВД указывают, что территориальный орган миграционной службы принял отрицательное решение по заявлению М.Саакашвили о признании беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите, которое было признано законным в судебном порядке. В связи с этим в ведомстве считают, что М.Саакашвили потерял законные основания для дальнейшего пребывания на территории Украины.

"С целью выполнения двустороннего международного Соглашения о реадмиссии лиц Саакашвили М.Н. передан польской стороне", - подчеркнули в МВД.

В МВД напомнили, что 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал М.Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

3 января 2018 года Окружной административный суд Киева отказал М.Саакашвили в иске к управлению ГМС в Киевской области из-за отказа в предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

5 февраля Киевский апелляционный административный суд подтвердил это решение, но 6 февраля защита М.Саакашвили подала кассацию на решение КААС в Кассационный административный суд. Адвокат Р.Чорнолуцкий подчеркивал, что до завершения всех судебных процессов в отношении статуса М.Саакашвили у власти нет никаких оснований для экстрадиции или выдворения его из Украины.

Кроме того, 16 февраля Верховный суд Украины в составе Кассационного административного суда продолжит рассматривать иск М.Саакашвили к президенту Петру Порошенко о незаконности лишения экс-президента Грузии гражданства Украины летом 2017 года.

При этом в МВД считают, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями М.Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство".

Как сообщалось, днем 12 февраля М.Саакашвили был задержан в ресторане "Сулугуни" в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу.