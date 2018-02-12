Полиция задержала одного участника акции сторонников Саакашвили и усилила на Банковой меры безопасности

Один участник митинга, проходящего на ул.Банковой в центре Киева в понедельник вечером, задержан за нарушение общественного порядка, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

"За нарушение общественного порядка в управление полиции доставили одного активного участника мероприятия, где на него составят административный протокол… Правоохранители в пределах своей компетенции и законных полномочий мгновенно будут реагировать на любые проявления нарушений законодательства", - сообщается на официальном сайте полиции Киева в понедельник вечером.

По данным правоохранителей, общественный порядок на ул.Банковой обеспечивают около 200 правоохранителей и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Как сообщалось, экс-президент Грузии, лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили в понедельник был задержан в Киеве и возвращен в Польшу по процедуре реадмиссии.

Вечером того же дня несколько десятков сторонников политика собрались на ул.Банковой возле здания администрации президента. В ходе акции произошла небольшая потасовка ее участников с правоохранителями.