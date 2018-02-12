Переданные на территорию ОРДЛО лица, в отношении которых нет приговора суда, будут объявлены в розыск

Лица, которые были переданы на территорию ОРДЛО во время освобождения украинцев, незаконно удерживаемых боевиками, будут объявлены в розыск, если в отношении них не вынесен приговор суда, сообщил прокурор Харьковской области Юрий Данильченко.

"Что касается уголовных производств, то все эти лица в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством будут объявлены в розыск и в случае появления их на территории Украины, они будут задержаны и привлечены к уголовной ответственности. Это максимум, что в данной ситуации я могу прокомментировать", - сказал Ю.Данильченко на брифинге в понедельник.

Он не ответил на вопрос, сколько таких людей было передано из Харьковской области, подчеркнув, что прокуратура не является субъектом в процессе обмена. "Мы не являемся субъектом ни переговоров, ни непосредственно исполнения этой процедуры", - сказал Ю.Данильченко.

Как сообщалось, 27 декабря 2017 года были освобождены 74 украинца, которых незаконно удерживали боевики на территории, временно не подконтрольной украинскому правительству. На территорию ОРДЛО переданы 233 человека. Среди тех, кого передали на территорию ОРДЛО, - антимайдановец Егор Логвинов, обвиняемый в призывах к свержению власти (ч.2 ст.109 УК Украины) и организации и активном участии в массовых беспорядках при захвате Харьковской облгосдминистрации в апреле 2014 года (ч.1 ст. 294 УК Украины), а также группа "Харьковских партизан", которой инкриминируется обстрел военкомата и отделения "ПриватБанка" в Харькове. Дела в отношении Е.Логвинова и группы "Харьковских партизан" были переданы в суд, но приговоры по ним еще не вынесены.