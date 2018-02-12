Саакашвили по телефону рассказал о своем задержании в Киеве и отправке в Польшу

Лидер партии "Рух новых сил", экс-президент Грузии Михеил Саакашвили позвонил из Варшавы своим соратникам, находящимся в аэропорту "Борисполь", и изложил свою версию задержания и выдворения в Польшу.

"После задержания меня погрузили в бус, потом повезли и затем посадили в вертолет. Вертолет, как я понимаю, некоторое время кружил над Киевом. После чего приземлился в Борисполе, где меня, скрутив руки и с применением грубой силы, посадили в самолет", - рассказал политик.

По словам М.Саакашвили, сейчас он находится в Варшаве, где его приняла польская пограничная служба.

"То, что сделал Порошенко, - это проявление крайней слабости и крайней трусости. И таким образом, он подтвердил, что уголовное дело против меня – это полный бред, никакого государственного переворота, который я якобы совершал", - отметил он.

М.Саакашвили также считает, что такие действия подтверждают, что уголовные дела в Грузии против него - также фальсификация, поэтому его не экстрадировали в Грузию, а выдворили в Польшу. Он подчеркнул, что на такие действия "власть должна реагировать правдой и силой духа".

Летом 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил М.Саакашвили украинского гражданства, когда тот был за пределами страны. Политику удалось вернуться в Украину. "Рух новых сил" организовал и провел ряд протестных акций.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что М.Саакашвили получил от скрывающегося в РФ бизнесмена Сергея Курченко $0,5 млн на свою деятельность в Украине и продемонстрировал аудиозапись в подтверждение своих слов. М.Саакашвили заявил, что не знаком с С.Курченко. Его соратник Давид Сакварелидзе утверждает, что обнародованные записи - это монтаж, и намерен передать их на зарубежную экспертизу.

В Грузии в отношении М.Саакашвили возбуждено несколько уголовных дел. В начале января 2018 года Тбилисский городской суд признал М.Саакашвили виновным по делу "о злостном превышении полномочий" на посту президента Грузии и присудил три года лишения свободы (заочно).