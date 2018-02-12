В Днепре начался суд по делу экс-главаря "ЛНР" Плотницкого и двух боевиков

В Красногвардейском районном суде г.Днепр в понедельник начались слушания по делу экс-главаря террористической организации "ЛНР" Игоря Плотницкого и двух командиров боевиков Андрея Патрушева и Александра Гуреева, которые обвиняются в причастности к крушению Ил-76 под Луганском в 2014 году, сообщил журналистам адвокат семей погибших военных Виталий Погосян.

По его словам, суд поручил Национальной полиции Украины обеспечить доставку в суд обвиняемых на 13 марта или сообщить об их месте нахождения. "Если фигуранты дела не явятся в суд по извещению, то на третий раз суд начнет рассмотрение дела без них",- сообщил В.Погосян.

Адвокат предположил, что это может быть середина мая текущего года.

В.Погосян так же отметил, что он подал в суд 39 исковых заявлений от родственников погибших в авиакатастрофе военных о возмещении морального ущерба - по 500 тыс грн. за каждого погибшего.

Как сообщалось, в ночь на 14 июня 2014 года выстрелом из зенитного ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет Воздушных сил ВСУ Ил-76 при заходе на посадку на аэродром в Луганске. На борту Ил-76 находились 40 украинских военнослужащих и 9 членов экипажа. Все они погибли.

Верховная Рада создала временную следственную комиссию по расследованию обстоятельств уничтожения самолета Ил-76. Генерал-майору Генштаба ВСУ В.Назарову было вручено подозрение в служебной халатности, приведшей к гибели 49 военнослужащих ВСУ во время их передислокации военно-транспортным самолетом Ил-76 в Луганск.