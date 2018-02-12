Обвинение требует взять под стражу экс-мэра Славянска Штепу

В Октябрьский райсуд Харькова подано ходатайство об избрании меры пресечения экс-мэру Славянска Нели Штепе, обвиняемой в сепаратизме, сообщил прокурор области Юрий Данильченко.

"Мы настаиваем на том, что мерой пресечения для Штепы должно быть заключение под стражу, в связи с чем направили в суд соответствующие процессуальные документы", - сказал Ю.Данильченко на брифинге в понедельник.

Он также выразил надежду, что суд сможет рассмотреть это ходатайство на ближайшем заседании, которое назначено на 28 февраля.