За прошедшие сутки боевики 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

За минувшие судки незаконные вооруженные формирования осуществили 9 обстрелов в зоне проведения антитеррористической операции, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

"В общем, за минувшие сутки, по всей линии соприкосновения, противник провел 9 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня ни один военнослужащий сил АТО не пострадал", - сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в понедельник утром.

На Луганском направлении, боевики днем, и в темное время суток, вели огонь из вооружения БМП, гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Зайцевого.

На Донецком направлении, противник сосредоточил свою огневую активность на приморской области обороны ВСУ. В частности, минометы калибра 120 и 82 мм боевики применили вблизи Талаковки. При этом обстрелы сопровождались огнем из вооружения БМП. Вблизи Водяного и Широкино зафиксировано огонь из минометов различных калибров. Кроме того, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования нарушали перемирие в пригороде Авдеевки.