События

05:59 12.02.2018

Австралийский круизный лайнер был вынужден вернуться в порт из-за драки в очереди в туалет

Драка в очереди в туалет стала причиной возвращения австралийского круизного судна в порт, сообщили местные СМИ со ссылками на полицию Нового Южного Уэльса (штат на юго-востоке Австралии).

Драка вспыхнула между несколькими мужчинами, ожидавшими своей очереди в туалетную комнату воскресным утром.

"В процессе драки 37-летняя женщина, сопровождавшая одного из участвовавших в драке, ударила 21-летнего мужчину пустой винной бутылкой, что привело к порезам на коже", - говорится в сообщении полиции.

По возвращении в порт все шестеро мужчин, участвовавших в драке, и женщина, которая, предположительно, является гражданкой России, были переданы в руки полицейских и задержаны.

Женщине были предъявлены обвинения в нанесении травмы и оскорблениях. Она была отпущена под залог и должна предстать перед судом 9 марта.

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