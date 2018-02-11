События

19:42 11.02.2018

На месте крушения Ан-148 образовалась большая воронка

Самолет Ан-148 после крушения в Подмосковье оставил воронку глубиной порядка 2 метров, по всей видимости, он взорвался при ударе о землю, сообщил "Интерфаксу "очевидец с места происшествия.

"На месте крушения самолета образовалась воронка глубиной 2,5 и диаметром порядка 17 метров. Внутри воронки разбросаны мелкие обломки самолета, часть из которых сплавилась между собой", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что крупных обломков самолета не осталось. Очевидец предположил, что самолет, полный горючего, ударился о землю и разорвался на мелкие части.

В районе катастрофы расположен лесок из 30-40 деревьев, они оказались срезаны до высоты примерно в три метра. Кроме того, по его словам, на месте катастрофы обнаружены отдельные фрагменты тел.

Ранее очевидцы в эфире телеканала "Россия 24" сообщили, что крушению Ан-148 предшествовал мощный хлопок. Еще один свидетель рассказал, что самолет развалился в воздухе.

По данным некоторых, самолет при падении горел, "были видны искры и пламя". По словам других, "огня не было, был виден только дым".

Самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии" потерпел крушение после вылета из московского аэропорта "Домодедово" в город Орск Оренбургской области. На его борту находился 71 человек – 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Выжить не удалось никому.

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