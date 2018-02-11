События

18:19 11.02.2018

Среди пассажиров разбившегося в Подмосковье самолёта был гражданин Швейцарии

На борту упавшего в воскресенье днем самолёта в Подмосковье находился иностранный гражданин, сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" глава пресс-службы администрации Орска Елена Абрамова.

"Известно, что на борту находился гражданин Швейцарии, который летел на запуск новой установки на завод "Орскнефтеоргсинтез", - сказала собеседница агентства.

По ее данным, самому младшему пассажиру было пять лет, проверяется также информация о погибшем ребенке 13 лет.

"Были москвичи на борту", - добавила Е.Абрамова.

Самолет "Саратовских авиалиний" разбился в Раменском районе Подмосковья после вылета из Домодедово в Орск. На его борту находился 71 человек, в основном жители Оренбургской области.

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