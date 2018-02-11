События

17:12 11.02.2018

В МЧС РФ заявили об отсутствии обломков вертолета на месте крушения Ан-148

Никаких обломков вертолета, который, как ранее сообщили некоторые СМИ, мог столкнуться с самолетом Ан-148, на месте крушения не найдено, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Спасатели не нашли никаких обломков вертолета", - сказал собеседник агентства.

В воскресенье в Раменском районе Московской области потерпел крушение самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний". Он вылетел из аэропорта Домодедово и через несколько минут разбился в Раменском районе Подмосковья. По предварительным данным, на борту самолета находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Сообщений о выживших в авиакатастрофе пока не поступало.

По предварительным данным, на борту разбившегося самолета не было представителей иностранных государств и других регионов России, кроме Оренбургской области.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украинцев нет среди жертв разбившегося в Подмосковье самолета

Экипаж разбившегося в Подмосковье Ан-148 не сообщал о неисправностях

На месте крушения Ан-148 образовалась большая воронка

Прошедший год стал самым безопасным в истории коммерческой авиации

В Польше разбился истребитель МиГ-29, пилот вовремя катапультировался

Ребенок выжил в катастрофе самолета под Хабаровском

В Конго разбился военный самолет, среди погибших могут быть украинцы

Причиной катастрофы Ту-154 под Сочи могло быть нарушение пространственной ориентировки командира судна - Минобороны РФ

Версия об ошибке пилотов Ту-154 является приоритетной после показаний очевидца авиакатастрофы – СМИ

Самолет с бразильской футбольной командой упал в Колумбии из-за нехватки топлива

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики продолжают применять против ВСУ минометы различных калибров

Среди пассажиров разбившегося в Подмосковье самолёта был гражданин Швейцарии

На борту разбившегося в Подмосковье Ан-148 был 71 человек, большинство – жители Оренбургской области

В Подмосковье разбился Ан-148 с 71 человеком на борту

Пассажирский Ан-148 исчез с экранов радаров после вылета из Москвы в Орск, связи с ним нет

При обстреле ДФС повреждены бетонные заграждения и перекрытия

Роскосмос не смог запустить "Прогресс" из-за ошибки в ПО ракеты-носителя

Украинские специалисты сумели значительно увеличить точность наведения и поражения высокоманевренных целей

В Одесской и Запорожской области пограничники обнаружили браконьеров с уловом на 350 тыс. грн

В Волынской области на взятке разоблачен сотрудник СБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА