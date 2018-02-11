Пассажирский Ан-148 исчез с экранов радаров после вылета из Москвы в Орск, связи с ним нет

Пассажирский лайнер Ан-148 пропал с экранов радаров после вылета из Москвы в Орск, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" после вылета из "Домодедово" исчез с экранов радаров, связи с экипажем нет", - сказал источник.

Очевидцы сообщают в экстренные службы о падении в Раменском районе Подмосковья самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний".

Экстренные службы проверяют информацию о крушении Ан-148 в Раменском районе, на борту был 71 человек

"Проверяется информация о возможном крушении Ан-148 в Раменском районе, на борту лайнера находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа", - сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.