Пассажирский Ан-148 исчез с экранов радаров после вылета из Москвы в Орск, связи с ним нет
Пассажирский лайнер Ан-148 пропал с экранов радаров после вылета из Москвы в Орск, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.
"Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" после вылета из "Домодедово" исчез с экранов радаров, связи с экипажем нет", - сказал источник.
Очевидцы сообщают в экстренные службы о падении в Раменском районе Подмосковья самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний".
Экстренные службы проверяют информацию о крушении Ан-148 в Раменском районе, на борту был 71 человек
"Проверяется информация о возможном крушении Ан-148 в Раменском районе, на борту лайнера находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа", - сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.