В Одесской и Запорожской области пограничники обнаружили браконьеров с уловом на 350 тыс. грн

Пограничники обнаружили браконьеров с уловом на 350 тыс. грн на побережьях Утлюцкого лимана и оз.Джантшейское Запорожской и Одесской областей, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Вчера пограничники Бердянского отряда во время патрулирования на побережье Утлюцкого лимана Генического района трижды обнаруживали граждан, которые занимались незаконным выловом водных живых биоресурсов", – говорится в сообщении.

Как отмечается, четверо граждан Украины, используя резиновые лодки, 18 сетей и 35 подъемных ловушек, осуществили вылов бычка, камбалы, пиленгаса и судака, причинив ущерб государству на сумму почти 50 тыс. грн.

Так на правонарушителей сотрудники Госпогранслужбы составили протоколы по ст.208 КУоАП. Орудия ловли и рыбу пограничники в установленном порядке передали представителям Азовского рыбоохранного патруля и сообщили в Национальную полицию.

Кроме того, еще двух браконьеров, которые осуществляли незаконный вылов рыбы, разоблачили пограничники отдела "Приморское" Одесского отряда. Правоохранители задержали правонарушителей на побережье озера Джантшейское.

"В ходе осмотра плавсредства граждан было обнаружено 25 сетей, 600 рыбин судака, более сотни карасей. Общая сумма убытков государству составляет более 300 тыс. грн", – отметили в ведомстве.

В действиях граждан усматриваются признаки уголовного правонарушения по ст.249 УК Украины "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом".

По данному факту пограничники направили уведомление в Национальную полицию.