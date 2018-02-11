США и Южная Корея едины в вопросе ядерной программы КНДР

Вице-президент США Майк Пенс заявил по итогам посещения Южной Кореи для участия в церемонии открытия Олимпийских игр, что Вашингтон, Сеул и Токио сохраняют единство позиций по северокорейской ракетно-ядерной программе.

"Нет никаких темных пятен в позициях США, Южной Кореи и Японии в вопросе продолжения изоляции Северной Кореи экономически и дипломатически до тех пор, пока она не окажется от ядерной программы и программы разработки баллистических ракет", - сказал М.Пенс журналистам, сопровождавшим его в ходе визита.

Он проинформировал о своей встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, которая, по его словам, прошла в дружеской атмосфере. Южнокорейский президент рассказал М.Пенсу о переговорах с КНДР.