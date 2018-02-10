Миротворческая миссия на Донбассе может стать твердым гарантом достижения мира

Президент Украины Петр Порошенко убежден в том, что миротворческая миссия Организации Объединенных Наций на Донбассе может стать твердым гарантом достижения мира, сообщается на официальной странице главы государства в соцсети Facebook.

"Уверен в том, что эта миссия может выступать твердым гарантом режима прекращения огня, разоружения незаконных вооруженных формирований, стимулировать вывод российских войск с оккупированной территории и обеспечить надежное закрытие границы неконтролируемой участка между Украиной и Россией", – написал президент.