События

14:13 10.02.2018

В центре Харькова произошел масштабный пожар

В центре Харькова произошел масштабный пожар

 В Харькове произошел пожар на площади около 300 кв. м в 5-тиэтажном нежилом здании по ул.Сумская,1; полиция перекрыла движение автотранспорта.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" помощник начальника ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Харьковской области Игорь Лупандин, сообщение о возгорании поступило в 10:38 в субботу

"По приезду на место происшествия было установлено, что горит участок кровли, встроенного чердачного помещения, площадь пожара составляет около 300 кв.м", – сообщил он.

К тушению огня были привлечены 12 отделений на автоцистернах (в том числе курсанты Национального университета гражданской защиты, 3 автолестницы, 2 авариайно-спасательных подразделения.

Патрульная полиция перекрыла движение транспорта от Сумской,1, до театра им.Шевченко.

И.Лупандин отметил, что пожарным удалось не допустить распространение огня на остальную часть кровли. Сейчас проводится разборка конструкций и проливка.

Эвакуация из здания не проводилась. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

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