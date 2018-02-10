Задержан полицейский, застреливший из табельного оружия гражданского в Донецкой области

Сотрудник Национальной полиции Украины, застреливший из табельного оружия жителя в г.Часов Яр Донецкой области, задержан, открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство", сообщила заместитель начальника отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Донецкой области Иванна Ященко.

"Установлено, что полицейский прибыл на Донеччину в подкрепление с другой области. К сожалению, между полицейским и гражданским произошел конфликт на бытовой почве, и им было применено табельное огнестрельное оружие", - сказала она в эфире телеканала "112.Украина" в субботу.

И.Ященко проинформировала, что убитый (1969 года рождения) был местным жителем Часового Яра.

"Факт квалифицирован по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), правоохранитель задержан. Полные обстоятельства выясняются", - сообщила она.

По словам И.Ященко, в момент инцидента полицейский находился не на службе и был одет в гражданскую одежду. Был или полицейский в состоянии алкогольного опьянения установит досудебное расследование.

Ранее в этот день пресс-центра штаба АТО сообщил, что сотрудник Национальной полиции Украины во время бытовой ссоры застрелил из табельного оружия гражданское лицо. Инцидент произошел около 1:00 ночи в субботу , 10 февраля.